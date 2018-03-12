Под Петрозаводском сгорела частная баня

В Прионежском районе сгорела частная баня, причины происшествия устанавливается, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В воскресенье в 23:27 в селе Деревянное произошел пожар в частной бане. В результате строение значительно повреждено огнём. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей села Деревянное и Петрозаводска. На пожаре никто не пострадал.