РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10

«Динамо-Карелия» уступила гостям в домашнем матче

23:01

Стало известно, врача какой районной больницы Карелии подозревают в растрате

22:31

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

В субботу в Петрозаводске пройдет семейная эко-акция с шерингом и подарками

22:02

Новогодний «Винтажный цех» пройдет в Петрозаводске в выходные

21:46

Карельские мастера принимают участие во всероссийской выставке в Москве

21:01

Глава Карелии обозначил важнейшие для региона направления работы по итогам прямой линии Президента России

20:31

Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь

19:46

В Лахденпохском районе простятся с погибшим на СВО Евгением Семёновым

19:03

На открытие катка в Питкяранте приедет легендарный хоккеист Владислав Третьяк

18:43

Главный врач районной больницы Карелии подозревается в мошенничестве и растрате

18:22

Минздрав Карелии приглашает пройти полное обследование организма сразу после работы

18:01

В Карелии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

17:42

Дети из центра «Надежда» получили подарки от карельских депутатов

17:20

В Петрозаводске «Новые люди» помогли студенткам организовать курсы психологической помощи через виртуальную реальность

17:09

Дожди и потепление до +5°С придут в Карелию 20 декабря

17:03

Как не повесить на себя чужие долги за ЖКУ?

16:55

Конькобежцы из Карелии завоевали медали на Первенстве в Вологде

16:48

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев гонконгского гриппа выявлено в Карелии за неделю

16:36

Артур Парфенчиков дал старт ежегодной акции «Ёлка желаний» в Карелии

16:33

С 1 января 2026 года размеры окладов по должностям медицинских работников будут увеличены

16:20

В российский прокат вышла новогодняя комедия «Ёлки 12»

16:11

На прямую линии президента России попал вопрос о строительстве онкоцентра в Петрозаводске

16:02

Бюджет Петрозаводска на 2026 год принят в окончательном чтении

15:43

Суд в Карелии отказал владельцу почти полувекового мотоцикла в выдаче дубликата ПТС

15:32

«Гагик, ты навсегда останешься в памяти»: в Карелии простятся с погибшим в страшной аварии с лесовозом

15:17

Артур Парфенчиков вручил государственные награды жителям Карелии

15:15

Жилой дом загорелся в Олонецком районе

15:01

28 камер видеонаблюдения установят в парке в Приладожье

14:46

Организатор интернет-магазина наркотиков в Петрозаводске приговорен к 14 годам колонии

14:31

Мужчина получил ожоги в пожаре на севере Карелии

14:20

Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в УАЗ на трассе «Кола»

14:13

Банк России снизил ключевую ставку до 16%

14:02

В России утверждены студенческие билеты и зачётные книжки в MAX и на «Госуслугах»

14:00

Карельские ученые показали, как брать кровь у форели

13:48

Рыбоводы смогут сами охранять садки от браконьеров

13:41

«Такая обрезка допустима»: столичный арборист прокомментировал внешний вид лиственниц в Петрозаводске

13:30

Два пожилых человека пострадали в двойной аварии в Прионежском районе

13:17

Одна карта, сотни возможностей: в Карелии растёт популярность «Профсоюзного дисконта»

13:10

Скрининг на 36 наследственных заболеваний прошли более 3800 новорождённых в Карелии

13:00

В Карелии оштрафовали компанию за разлив нефтепродуктов в заливе Ладожского озера

12:43

28-летнюю петрозаводчанку обманули по сложной схеме и лишили 1,2 млн рублей

12:26

Около трех тысяч жителей Карелии страдают деменцией

12:13

Новогодняя ночь с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на всё

11:53

Крупный пожар произошёл в отдалённом районе Петрозаводска

11:42

Более 200 детей осмотрели петрозаводские врачи в Калевале

11:30

Расписание пригородных автобусов из Петрозаводска изменится

11:21

Названы цифры перевезенных карельскими поездами «Ласточка» пассажиров

10:52

В Кондопожском районе мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей за попытку незаконно получить землю

10:34

Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги 2025 года

10:16

Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы в новогодние праздники

10:02

В Минприроды Карелии призвали не трогать оставшихся зимовать лебедей

09:50

В Карелии перед праздниками стартует операция «Алкоголь»

09:31

Последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

08:59

Подрядчик отказался в срок отремонтировать обрушившийся фасад музея в Сегеже

08:39

В Карелии снизились цены на 92-й и 95-й бензин

08:20

Воспитанники карельского киокушина завоевали семь наград на межрегиональном турнире

08:00

Зарплата курьеров в России выросла почти до 150 тысяч рублей

07:40

В Карелии похолодает и выпадет снег на выходных

07:20

Пристав в Карелии помог взыскать 300 тысяч рублей алиментов на троих детей в канун Нового года

07:00

На участке Лососинского шоссе в Петрозаводске введено ограничение скорости

06:40

Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных новогодних салатов и свинины

00:10
Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП
Сегодня 10:18 Дорожная хроника
Поделиться

Сегодня утром, 20 декабря, на выезде из поселка Новая Вилга в Прионежском районе произошла серьезная авария.

фото: © «Фактор»

По предварительной информации, на трассе столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», микроавтобус и легковая машина. Об этом сообщили очевидцы в местном паблике. Фото с места происшествия опубликовали наши коллеги из «Фактора».

— Очень скользко, так как вся дорога залита пеной!!! Тушили то, что осталось от легковой. А в кустах красный микроавтобус, — написали пользователи соцсети.— Будьте аккуратны, кто сейчас едет в город и из города. На трассе сильная авария между кольцом и отворотом на Новую Вилгу. Грузовик и легковая. Актуально на 9 утра.

На месте работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.

Появились фото и видео с места происшествия. 

Ранее мы писали, что в страшной аварии с лесовозом в Прионежье погиб 46-летний водитель.

Обсудить (0) в ленту
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение