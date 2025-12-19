Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

Сегодня утром, 20 декабря, на выезде из поселка Новая Вилга в Прионежском районе произошла серьезная авария.
По предварительной информации, на трассе столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ», микроавтобус и легковая машина. Об этом сообщили очевидцы в местном паблике. Фото с места происшествия опубликовали наши коллеги из «Фактора».
— Очень скользко, так как вся дорога залита пеной!!! Тушили то, что осталось от легковой. А в кустах красный микроавтобус, — написали пользователи соцсети.— Будьте аккуратны, кто сейчас едет в город и из города. На трассе сильная авария между кольцом и отворотом на Новую Вилгу. Грузовик и легковая. Актуально на 9 утра.
На месте работают экстренные службы. Информация о происшествии уточняется.
Появились фото и видео с места происшествия.
Ранее мы писали, что в страшной аварии с лесовозом в Прионежье погиб 46-летний водитель.