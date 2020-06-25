Под Петрозаводском вновь загорелся лес (ФОТО)

Лесной пожар произошел 25 июня в Заозерье.

Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

Площадь пожара достигла около 200 кв м.



Днем ранее огонь уничтожил в Заозерье около 6 гектаров леса.

В республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка