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Под Петрозаводском вновь загорелся лес (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:57, 26 Июня 2020
фото: © Паблик "Пожарная часть – 75 Соломенное"
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Лесной пожар произошел 25 июня в Заозерье.

Пожарные 75 пожарной части из Соломенного привлекались для ликвидации лесного пожара в селе Заозерье, сообщается в паблике "Пожарная часть – 75 Соломенное".

Площадь пожара достигла около 200 кв м.

Днем ранее огонь уничтожил в Заозерье около 6 гектаров леса.

В республике ожидается чрезвычайная степень пожароопасности.

Как показывает практика, чаще всего возгорания в лесу возникают по вине человека. Причиной может стать разведённый костёр, непотушенный окурок и даже беспечно брошенная стеклянная бутылка

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-06-26 10:30:28
Ну и где наши доблестные... э-э... деятели из властных структур? Интересно, дойдёт ли до них когда-нибудь, что заниматься надо культурой населения, а не своими бумажками? Понятно, что лес для них - это «4С 3Е 2Б 1О», и они его так себе и представляют. "Ах, введён противопожарный режим". "Ах, организован контроль". "Ах, размещены аншлаги".
А в итоге в лесу - и правда аншлаг: толпы отдыхающих, жаждущих покурить, пошашлычничать, покальянить и так далее. И это не потомственные охотники и рыбаки, знающие, что такое огонь и что такое лес, а болваны как раз из тех, которые удивляются, что чайник при работе нагревается, а спички, оказывается, поджигают не только мангалы.
На скалах за Соломенным же постоянно что-то горит. Вот уж где контроль нужен, тем более что там не только сухой мох и трава на камнях, а ещё вроде как и охраняемая природная территория...
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