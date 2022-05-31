Под Петрозаводском вспыхнул огонь на открытой территории (ФОТО)

Загоревший мусор тушили в Заозерье.

В минувший вторник, 7 июня, в 16.51 в Прионежском районе в селе Заозерье на улице Заречной загорелся мусор на открытой территории, сообщается в паблике пожарной части Соломенного.

К ликвидации привлекалось подразделение Прионежского района ПЧ-75. Четверо пожарных, используя одну спецмашину, справились с огнем к 17.13.