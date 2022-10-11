Под видом списания бонусов мошенники лишили жителя Карелии 140 тысяч рублей

Пенсионер из Суоярви попался на классической схеме телефонного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился житель райцентра с сообщением о том, что злоумышленники лишили его денег.



Ноябрьским днем ему на мобильный телефон поступил звонок. Абонент представился менеджером банка и сообщил жителю Суоярви, что у него накопилось множество бонусов.



«К слову, горожанин ранее пользовался такой опцией финансового учреждения, извлек определенную выгоду, потому был готов выполнить действия, предложенные звонящим. А требовалось сделать то, о чем никогда не просят настоящие работники банков, продиктовать данные банковской карты и коды из смс», - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.



После неизвестный поинтересовался, в каких ещё банках имеет сбережения пенсионер. Это насторожило мужчину, и после в офисе по обслуживанию клиентов банка он выяснил, что с его счета украли свыше 140 тысяч рублей.



Проводится полицейская проверка.