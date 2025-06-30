Под Выборгом обнаружили тела молодых супругов и их животных

Рядом с Карелией при странных обстоятельствах погибли супруги, их кошка и собака.

В поселке Лужайка под Выборгом обнаружены тела 30-летней женщины и 36-летнего мужчины. Рядом с ними нашли домашних животных с колото-резаными ранами.

Подробности инцидента стали известны «Фонтанке». Вызов в экстренные службы поступил 8 июля около 18:00. Звонил случайный свидетель. Таксист увидел, как по улице метался мужчина с ружьем, который твердил, что его жена добровольно ушла из жизни.

Прибывшие полицейские нашли обоих супругов мертвыми за домом, где они жили. Рядом лежали убитые собака и кошка с колото-резаными ранами. На месте обнаружили мачете, планшет, телефоны, а также травматический пистолет и охотничье ружье, принадлежавшие погибшей.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, точные причины смерти выясняются.