Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена

Все социальные учреждения микрорайона открылись, температура в помещениях соответствует норме.

В Петрозаводске после коммунальной аварии возобновили подачу тепла в микрорайоне Кукковка. Об этом в ходе планерки в городской администрации сообщил директор ЕДДС Сергей Димитриев.

Всего за минувшую неделю от горожан поступило порядка 300 обращений, большая часть из которых касалась аварии на Кукковке. Напомним, ночью 18 января в микрорайне отключили теплоснабжение. Как сообщили коммунальщики, произошло повреждение магистральной теплосети.

Как отметил Дмитриев, сейчас «обращений по отоплению нет, ситуация по котельной нормальная». Горожанам, у которых до сих пор нет тепла в квартирах, рекомендуют в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию. Если УК бездействует, следующей инстанцией должен стать Государственный комитет по жилищному надзору.

Все школы и сады Кукковки сегодня, 19 января, приступили к работе. Специалисты Центрального ремонтно-строительного управления выезжали на место с проверкой. Температурный режим во всех социальных учреждениях на данный момент соответствует норме. При необходимости специалисты управления проводят продувку батарей.

Как мы писали ранее с 01:00 18 января было отключено теплоснабжение. Без тепла и горячей воды остались жители двух сотен домов и воспитанники Петрозаводского кадетского училища.

Коммунальщики уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона. Его полная модернизация уже запланирована в рамках инвестиционной программы на 2027 год. К повреждению привело резкое потепление, оно создало критическую нагрузку и привело к излому. На трубе появилась трещина длинною 30 см. Ситуацию под контроль взяли городские и республиканские чиновники.