Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы, как заснеженные сараи, стоят в Петрозаводске (ФОТО)

В троллейбусном парке Петрозаводска рядом с рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давно не выходили на линию.

В паблике "Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе" появилась публикация о том, что троллейбусный парк Петрозаводска выглядит весьма странно: "рядом с вполне рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давненько не выходили на линию".

"Интересно, что часть этих машин на фото - "подарки" прошлых лет из Санкт-Петербурга - 379 (экс-1921), 380 (экс-1797), 382 (экс-1908)", - отмечается в паблике.

Авторы поста интересуются: постигнет ли схожая участь прибывающие сейчас машины?

Ранее сообщалось, что Петрозаводск ожидает очередную партию троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые там оказались ненужными.