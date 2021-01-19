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Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы, как заснеженные сараи, стоят в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:20, 20 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе"
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В троллейбусном парке Петрозаводска рядом с рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давно не выходили на линию.

В паблике "Петербург Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе" появилась публикация о том, что троллейбусный парк Петрозаводска выглядит весьма странно: "рядом с вполне рабочими машинами стоят заснеженные "сараи", которые уже давненько не выходили на линию".

"Интересно, что часть этих машин на фото - "подарки" прошлых лет из Санкт-Петербурга - 379 (экс-1921), 380 (экс-1797), 382 (экс-1908)", - отмечается в паблике.

Авторы поста интересуются: постигнет ли схожая участь прибывающие сейчас машины?

Ранее сообщалось, что Петрозаводск ожидает очередную партию троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые там оказались ненужными.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-20 15:38:33
Какое дело питерской либерде до нашего города ? Там этой яблочнутой шелупони во главе с ихним главарем вешневским и так в избытке, решили сюда свой нос сунуть. Не иначе с галиной подачи. Мстит мелко
Off
2021-01-20 16:35:38
врунофф, питерским ЛДПР овцам прикольно смотреть как Карелия превращается .. в свалку металлолома. Вы педриоты , готовы последние колготки обменять на ласковый шлепок Хозяина .
David
2021-01-20 15:31:51
Только полный дурак может организовывать городские перевозки на основании цены на билеты. Здесь работают другие социально-экономические принципы! Важна не наполняемость, а доступность и регулярность движения.
Беня
2021-01-20 16:49:29
David, тут как у Райкина: дадут качество - не дадут количество, дадут количество - не дадут качества. А если дадут и качество и количество - дадут дуба :)
Бритва
2021-01-20 15:23:31
так спасибо яблочникам! 10 рэ за проезд - популизм для Гали, но так приятно для обывателя, а то, что предприятие угробили, так это же виноват Президент
Os
2021-01-20 16:33:44
Бритва, его еще раньше угробили, при Левине, когда цена была проезда на троллейбусе выше, чем на маршрутке и долги накопились. Да и сейчас в провласных кругах хоият закпыть троллейбус, оттого и фото такие делают. Троллейбусы стоят либо на списание, либо ремонт их сложен. Те, что прибыли, еще запустят, никогда сразуна линию они и не выходили.
Бритва
2021-01-20 16:56:14
Os, ха-ха-ха!

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