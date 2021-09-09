Подаренный Санкт-Петербургом троллейбус ездит по Петрозаводску боком (ВИДЕО)

Водитель снял на видео, как троллейбус дрифтует по Петрозаводску, пытаясь удержаться в границах полосы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео водителя, который запечатлел, как троллейбус едет боком по городу.

«Вчера получил кайф от рогатого питерского подарка № 383. Оказался на перекрёстке за ним, увидел какое-то странное расположение. Ну, думаю, ладно — маневрирует, наверно; может, со второй полосы возвращался и не успел выровнять машину до стоп-линии. Так нет же! Он так едет! Боком!» — написал автор видео в комментарии и пожалел водителя, которому приходится удерживать троллейбус в границах полосы и не задеть других участников движения.