Подарок 500 000 рублей для детской больницы

Средства пойдут на приобретение оборудования для детского лечебного учреждения.

Полмиллиона рублей – такой подарок к Международному дню защиты детей сделал Сегежский ЦБК для нужд детской республиканской больницы. Сертификат на 500 тысяч рублей гендиректор вручил главному врачу ГБУЗ ДРБ им. И.Н. Григовича Инге Леписевой. Средства пойдут на приобретение оборудования для детского лечебного учреждения.

Генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк принял участие в праздничном мероприятии в стенах детской больницы. Поздравил детей, пожелал скорейшего выздоровления и ярких счастливых каникул.

«Ключевое направление деятельности Сегежского ЦБК по линии благотворительных проектов, устойчивого развития – это поддержка региона присутствия. Мы делаем все возможное для создания наилучших условий для жителей Сегежи, Карелии, в том числе в области здравоохранения. В рамках благотворительной программы лесопромышленной холдинг Segezha Group шефствует над детским медицинским учреждением. В 2021 году на средства Сегежского ЦБК закуплено медицинское оборудование для маленьких пациентов» - отметил Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского ЦБК.

«Наш коллектив выражает признательность Segezha Group за помощь, оказываемую детской больнице. У нас проходят лечение детки со всей республики Карелия. Внимание социального ответственного бизнеса очень ценно. Огромная благодарность всей компании. Пусть в ваших семьях все будут здоровы и счастливы» - сказала главврач ДРБ Инга Леписева.