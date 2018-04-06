"Лотос Plaza" предлагает весенние подарки

Весна в самом разгаре, а значит пришло время активного и приятного отдыха. В честь этого ТРК "Лотос Plaza" дарит подарки.

С 9 по 22 апреля вы можете прийти в ТРК и получить свой подарок - электросамокат или наушники.

Что может быть лучше весенней пробежки под хорошее звучание любимых композиций? Качественный, чистый звук оценят все!

Электросамокат – это новое слово в транспорте и развлечениях. Модное, компактное и экологичное средство передвижения. Он легкий, маневренный, а еще – экономичный. Подойдет и взрослому, и ребенку. То, что надо!

Как их получить? Все просто! С 9 по 22 апреля отправляетесь за покупками в "Лотос Plaza": отлично проводите время, совершаете покупки, наслаждайтесь чашечкой ароматного кофе. Все как обычно. А потом идете к стойке информации и регистрируете чеки на покупки. Все! Дерзайте!

Подробные условия акции по ссылке.

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