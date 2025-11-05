Подавляющее большинство проверенных производителей БАДов оказались фиктивными

Масштабная проверка рынка биологически активных добавок (БАД) выявила массовые нарушения.
Согласно данным Центра разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака») и Роспотребнадзора, около 80% из 32 проверенных компаний не имели реального производства. Об этом пишет «Коммерсант». Вместо заводов и цехов по указанным адресам находились жилые дома, гостиницы и пустыри.
Как пояснил замгендиретора ЦРПТ Реваз Юсупов, бизнес регистрировал юридические лица, которые имитировали производственную деятельность, чтобы получать легальные коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа. В рамках полугодового мониторинга «красными флагами» стали производство под чужим брендом, нарушения по версии Роспотребнадзора и несоответствие документов.
Для решения проблемы «серого» рынка, доля которого, по оценкам «Честного знака», достигает 16%, ЦРПТ разработал законопроект, наделяющий ведомство правом отказывать в кодах маркировки до устранения нарушений.
Ранее Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3.