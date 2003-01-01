Подавшие заявления 23 работника школы в поселке Боровой пока не увольняются

Грандиозный скандал в карельском образовании поставили на паузу: разруливать ситуацию едут психологи.

На этой неделе министр образования Карелии Наталья Кармазина лично вмешалась в конфликт между работниками Боровской школы — она работала в Калевальском районе. «Столица на Онего» рассказывала о нем на прошлой неделе. Вот что написала министр в личном паблике:

«Считаю, что одной из важных составляющих нашей работы является умение слышать и быть услышанным. Не всегда это получается с первого раза, да и услышанное не всегда нравится (всем сторонам).

Встретилась с сотрудниками Боровской школы, где есть проблемы внутри коллектива. Увы, но при ранних встречах их не удалось решить. Сегодня с директором школы и представителями педагогического сообщества еще раз обсудили проблемы, а в ближайшее время в школу приедут психологи, которые профессионально оценят ситуацию и подскажут пути решения. Желание выйти из сложного положения должно быть у всех, и я уверена, что коллектив с этим справится. Здоровый психологический климат важен в первую очередь для детей».

Как нам удалось выяснить, группа петрозаводских психологов действительно отправляется в Калевальский район, где в школе публично перессорились даже не ученики, а учителя.

Напомним: в августе четверо педагогов поселковой школы заявили об увольнении. Свой поступок они объяснили тем, что вынуждены были работать «…в условиях обесценивания, психологического давления, запугивания и явного проявления несправедливости» со стороны директора образовательного учреждения. Школа рисковала остаться сразу без трех учителей русского языка.

Ни в публикациях, ни в публичных заявлениях увольняющихся не было приведено ни одного конкретного примера директорского «давления». Большинство работников школы категорически опровергало заявления «скандалистов», но их отказывались слышать. Наша проверка показала, что причиной скандала стали межличностные отношения, а также деньги — вернее, их распределение.

Две недели назад коллективу стало известно, что директора будут увольнять, а зачинщиков свары возвращать, причем на руководящие посты. Скандал набирал обороты, в него начали вовлекать родителей учеников и самих детей. Это вынудило педагогический коллектив пойти на крайние меры: 23 работника школы написали заявления об уходе и поставили об этом в известность власти.

На сегодня никаких активных действий, похоже, не планируется. Слово за «психологическим десантом», который уже успел себя зарекомендовать.