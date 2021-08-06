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Поддельные права привели жителя Карелии в суд

Новости. Криминал
13:54, 07 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Житель Пряжинского района, предъявивший в соседнем районе поддельное водительское удостоверение, может быть осужден, сообщили на сайте Олонецкого районного суда.

В Олонецкий районный суд Республики Карелия поступило уголовное дело в отношении жителя Пряжинского района, обвиняемого в преступлении против порядка управления.

Как следует из материалов дела, осенью 2020 года мужчина заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. В феврале 2021 года он предъявил это удостоверение остановившему его сотруднику ДПС в Олонецком районе, однако автоинспектор обнаружил, что документ является поддельным, и изъял его.

В настоящее время по указанному уголовному делу назначено судебное заседание.

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