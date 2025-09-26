Поддельный алкоголь убил семерых человек в соседнем с Карелией регионе

Массовое отравление суррогатом произошло в Ленинградской области.
В Сланцевском районе Ленинградской области произошло массовое смертельное отравление суррогатным алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.
— Скончались семь человек, трое госпитализированы, — рассказала она.
В продаже поддельных спиртосодержащих напитков подозревается житель деревни Гостицы. Сегодня, 26 сентября, мужчину задержали полицейские.
Как пишет петербургское издание «Фонтанка», среди пострадавших числится его 75-летняя супруга. Накануне квартиру женщины осматривали сотрудники уголовного розыска региона.
По информации телеграм-канала «Shot», в помещении были обнаружены пластиковые канистры объёмом до 10 литров. Отмечается, что поставками суррогата в Гостицы занималась 60-летняя работница Сланцевского детского сада.
Upd.: Число жертв поддельного алкоголя увеличилось до 12 человек.