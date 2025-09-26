Поддельный алкоголь убил семерых человек в соседнем с Карелией регионе

По информации телеграм-канала «Shot», в помещении были обнаружены пластиковые канистры объёмом до 10 литров. Отмечается, что поставками суррогата в Гостицы занималась 60-летняя работница Сланцевского детского сада.

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

По делу о мошенничестве задержан еще один фигурант

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью

