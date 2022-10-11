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Поддержка начинающих молодых предпринимателей в Карелии признана лучшей в России

Новости. Общество
12:10, 16 Ноября 2022

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Федеральное Агентство стратегических инициатив признало меры поддержки начинающих молодых предпринимателей, принятые в Карелии, лучшими в России.

Об этом сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на данные цифровой платформы «Смартека». 

Агентство дало высокую оценку карельскому законодательству, согласно которому с сентября 2021 года жители Карелии в возрасте от 18 до 25 лет могут получить 250 тыс руб. на открытие собственного дела. Для этого нужна бизнес-идея и официальный статус безработного.

Такое решение позволило на 80% увеличить количество молодых предпринимателей в возрасте от 18-25 лет. С начала 2022 года года более 50 человек в возрасте от 18 до 25 лет открыли в Карелии свое дело. По данным правительства Карелии, все получатели субсидии продолжают работать. Основными направлениями предпринимательства стали производство изделий народных художественных промыслов, общественное питание с обслуживанием на вынос, производство шоколада и кондитерских изделий, торговля по почте или через сеть Интернет, парикмахерские и салоны красоты, уборка квартир и частных домов.

Увеличение суммы финансовой помощи позволило существенно увеличить заинтересованность молодежи региона в реализации своих предпринимательских качеств и воплощении своих идей.

Для того, чтобы получить «стартовый» капитал, молодым людям нужно иметь официальный статус безработного, представить в органы службы занятости бизнес-план и защитить его.

Разобраться в юридических нюансах и деталях ведения бизнеса помогают органы службы занятости. Региональная практика заключается в полном сопровождении молодого предпринимателя на всех этапах открытия собственного дела от подачи заявления через портал госуслуг до получения финансовой поддержки на открытие собственного дела.

Для получения консультаций молодым людям следует обращаться Агентства занятости населения по месту жительства https://mintrud.karelia.ru/page/гку_рк__центр_занятости_населения_республики_карелия_.

 

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