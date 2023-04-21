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«Поддержка очень пригодилась»: главврач республиканского перинатального центра рассказал Шандаловичу о службе на СВО

Новости. Общество
19:34, 05 Июля 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с Евгением Тучиным, который приехал в отпуск.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал о встрече с главным врачом республиканского перинатального центра Евгением Тучиным.

«Он приехал в отпуск к семье после шести месяцев службы на СВО. Знаете, где встретились? В республиканском перинатальном центре, куда он зашел проведать коллектив. Говорит: «Скучаю по работе», - отметил Шандалович. 

Как сообщил председатель Заксобрания Карелии, в зоне спецоперации Тучин занимает должность начальника медицинской службы танкового полка.

«Поговорили о ситуации на фронте, поддержке участников спецоперации, оказании медицинской помощи бойцам, обменялись последними новостями», - заявил Шандалович.



«Помощь ощущается, - отметил главврач Тучин. - Скажу про свой полк: поначалу нуждались во многом. Если в двух словах, то вся необходимая помощь пришла, пришла вовремя, в достаточном количестве, и была полезна».

Участник СВО также рассказал, что медицинские работники, как и бойцы, живут в блиндажах.

«Закапываешься в землю, чем глубже, тем лучше», - сказал Евгений Тучин.

По словам Шандаловича, еще находясь на посту главврача перинатального центра, Тучин прошел обучение на курсах по подготовке карельских врачей к работе в особых условиях, в том числе СВО. Курсы организовало реготделение «Единой России» в Карелии. На них преподавали специалисты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

«Скучаю по работе, конечно. Приехал, по городу прошелся. В перинатальный центр зашел. Конечно, хочется обратно, чего говорить, но сейчас все – мобилизация до конца, до победы», - поделился Евгений Тучин.

«Вы делаете великое дело. Мы с огромным уважением относимся к вашему поступку, сейчас у нас еще Владимир Константинович Любарский ушел… Спасибо вам огромное. Это хороший пример для молодежи», - сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Заксобрания Карелии пожелал участнику СВО хорошего продолжения отпуска и скорейшего возвращения домой с победой.

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