Поддержку малого бизнеса и самозанятых в Карелии в 2023 году сократят на полмиллиарда рублей

Карелия не получит большей части обещанного федерального финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых в 2023 году.

Об этом сообщила министр финансов Елена Антошина на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

По ее словам, сумма целевых дотаций на меры господдержки снижена на 459 млн рублей.

В результате, объем федерального финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых составит в 2023 году 125 млн рублей.

По словам Антошиной, часть денег, которые Карелия недополучит в 2023 году, будут выделены в 2024 году.