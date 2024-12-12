Подержанные автомобили в России подорожали впервые за 9 месяцев

В ноябре авто с пробегом прибавили в цене в среднем на 20 тысяч рублей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* подержанного легкового автомобиля в ноябре 2024 года составила 1,47 млн рублей. Это на 1,4% или 20 тысяч рублей больше, чем в октябре. Как отмечают эксперты агентства, средняя цена б/у машин в нашей стране показала рост впервые за последние 9 месяцев.

Напомним, что по итогам февраля этот показатель вышел на свой пик в нынешнем году, достигнув отметки 1,61 млн рублей. Но в течение следующих 8 месяцев, т. е. с марта по октябрь, он постоянно снижался, составив в середине осени 1,45 млн рублей.

Рост цен на вторичном рынке в последний осенний месяц эксперты связывают с экономическими факторами. Повышение утильсбора, ослабление курса рубля, инфляция — все это вынуждает продавцов поднимать цены на выставляемые автомобили.

Впрочем, несмотря на ноябрьский рост, в годовом сравнении подержанные машины сейчас выглядят дешевле. Так, по отношению к ноябрю 2023-го их средняя цена оказывается меньше на 12% или 200 тысяч рублей.