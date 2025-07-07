Подъезд жилого дома загорелся в Петрозаводске

Помощь спасателей потребовалась жильцам дома на улице Боровая.

Пожар начался сегодня днём, 9 июля, в доме № 10Б по улице Боровая в Петрозаводске. Об этом сообщили в МЧС региона.

На место от МЧС прибыли 12 человек на 3 единицах техники. Подъезд двухэтажного деревянного дома оказался сильно задымлен. Двух человек вывели из квартир при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Медицинская помощь жильцам не понадобилась. Огонь охватил 3 квадратных метра площади подъезда, его потушили.

Как уточнили «Столице на Онего» очевидцы, сгорели велосипед и коляски, оставленные под лестницей на первом этаже дома.