Пострадавшего от погоревшей еды мужчину спасли в Петрозаводске

Хозяина задымленной квартиры в многоэтажке, куда спасатели попали с помощью пожарной лестницы, пришлось эвакуировать.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 24 августа, в 13.07 в дежурную часть поступил вызов: из окон одной из многоэтажек карельской столицы валил дым. Дверь квартиры никто не открывал.

Спасатели выехали по адресу: улица Торнева, 7, и с помощью трехколенной лестницы попали в квартиру. Там в задымленной квартире они обнаружили хозяина. С помощью спасателей мужчина смог выйти из помещения, после чего был госпитализирован.

Как выяснилось, причиной ЧП стала обычная еда — в процессе приготовления она пригорела и начала так дымить, что хозяин квартиры отравился угарным газом.

Напомним, 23 августа жильцов многоквартирного дома в Кондопоге пришлось по вине неосторожного курильщика.