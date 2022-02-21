Подготовка к новому дорожному сезону началась в Карелии

Продолжаются торги по определению подрядчиков, которые выполнят работы на региональных объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартуют в апреле — мае. Об этом информирует Минтранс Карелии. Подрядные организации, которые займутся ремонтом, будут определены в ходе конкурсных процедур.

Сообщается, что контракты на сумму более 2,2 млрд рублей уже заключены, это более 50 процентов от планируемого объёма. Готовятся документы для закупки последних участков ремонта автодорог протяжённостью 65 километров.

На некоторых объектах дорожники продолжат исполнение двухлетних контрактов. Например, на участке Машезеро — Шапшезеро зимой шли работы по выторфовке и усилению основания дороги, а летом здесь предстоит отремонтировать ещё более 10 км.

С началом сезона начнётся выпуск асфальтобетона для дорожного ремонта. Пять заводов заготавливают необходимые материалы. В этом году специалисты начинают переход на новые щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, такие как ЩМА-16. Идёт проверка специализированной техники и лабораторий по оценке качества работ.

Как сообщает Минтранс Карелии, в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 270 километров автомобильных дорог регионального значения. В прошлом сезоне были обновлены трассы общей протяжённостью свыше 230 километров.

Ранее сообщалось, что Минтранс рассмотрит возможность открытия ж/д станций для дачников на маршруте Петрозаводск-Кондопога.