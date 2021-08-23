Подготовка к реставрации Покровской церкви на острове Кижи началась в Карелии

Музей-заповедник «Кижи» сообщил о начале подготовки к реставрации Покровской церкви Кижского погоста.

Подготовка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Кижского погоста» начата в рамках контракта, заключенного в июне между музеем-заповедником « Кижи» и Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (Москва). Об этом информирует музей «Кижи».

Сообщается, что сейчас идет разработка разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования».

Сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских выполнили лазерное сканирование церкви, совместно со специалистами музея ведется археологическое исследование территории вокруг памятника. Вместе с сотрудниками ЗАО «ЛАД» (Петрозаводск) проводится натурное обследование памятника.

Ранее сообщалось, что на острове Кижи будет построена новая канализация.