Подготовка на нуле: в Петрозаводске для крещенских купаний сколотили купель и привезли ограждения (ФОТО)

Узнали, как в Петрозаводске идет подготовка к крещенским купаниям, которые состоятся сегодня ночью на набережной.

Как сообщалось ранее, в Петрозаводске после двухлетнего перерыва состоятся крещенские купания. Они пройдут в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 3.00 у памятника Петру I.

Корреспондент «Столицы на Онего» побывала на месте предстоящих купаний и увидела, что организаторы уже сколотили лестницы и деревянную купель, которая будет опускаться в прорубь, также подготовили железные ограждения, чтобы сдерживать и ограничивать поток людей, желающих окунуться в иордань.

Но при этом пока нет ни проруби, ни креста изо льда, как это было при проведении купаний в Песках.

Напомним, что синоптики карельского Гидрометцентра спрогнозировали оттепель на Крещение, сообщив, что ночью температура воздуха в Карелии будет в пределах от минус 4 до плюс 1℃, в Петрозаводске ночью будет около 0℃.