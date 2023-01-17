Подготовка водителей для спецтехники по уборке улиц вызвала трудности у ДРСУ Петрозаводска

Управление спецтехникой для уборки улиц от снега требует особых навыков, поэтому ДРСУ столкнулось в Петрозаводске с кадровой проблемой.

Об этом заявил сегодня на совещании в администрации директор «Кондопожского ДРСУ» Юрий Синяков. ДРСУ является генеральным подрядчиком, отвечающим за уборку городских дорог.

По словам Синякова, в Петрозаводске оказалось не просто «найти толковых водителей и механиков», многие отсеялись в процессе работы.

«У нас приходили водители с лесовозов, дальнобойщики. Да, он водитель, ехать может, но что надо делать, как надо делать, он не понимает. Это как взять с магазина продавщицу, поставить поваром. Тоже там человек что-то будет делать, но не так, как надо. У нас эти нюансы есть и еще какое-то время наверное будут…», — сказал руководитель предприятия.

По его словам, водители постепенно наберутся опыта и качество их работы улучшится.