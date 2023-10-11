Подготовку к зиме обсудили в мэрии Петрозаводска

Подрядчик заверил, что машины с песком и солью дежурят каждую ночь на случай резкого понижения температуры.

В мэрии Петрозаводска состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения.



На встрече рассмотрели важный вопрос — подготовку к предстоящей зиме, рассказала исполняющая обязанности главы города.

Представители подрядной организации «Кондопожское ДРСУ» заверили, что комбинированные дорожные машины с песком и солью дежурят каждую ночь на случай резкого понижения температуры.

К зиме готова и дорожная техника — 4 грейдера, 21 комбинированная дорожная машина, 15 тракторов, 13 фронтальных погрузчиков. Кроме того, сделан запас пескосляной смеси для борьбы с гололедом. В штате — 71 дорожный рабочий, уточнила врио мэра.



Инна Колыхматова рассказала о планах побывать на базе «Кондопожского ДРСУ», а также о том, что вопросу подготовки к зиме будет посвящена одна из ближайших городских планерок.