Подготовку к зиме обсудят на планерке в мэрии

В понедельник в администрации Петрозаводска состоится традиционная планерка, на которой обсудят подготовку города к зиме.

Об этом сообщил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Хотя осеннее солнце еще радует нас теплом, зима близко. О том, как мы к ней готовимся, поговорим подробно на предстоящей открытой городской планерке в понедельник. С докладом выступит председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова», — заявил Любарский.

Городская планерка состоится в понедельник, десятого октября, в 10 утра. Трансляция совещания будет доступна онлайн.