Учреждения образования Карелии, где готовят средний медицинский персонал, увеличат число студентов на этих специальностях в 2 раза к 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

По поручению главы республики, для таких образовательных учреждений увеличены контрольные цифры приема абитуриентов. В 2023 году они примут 349 человек, а к 2025 году эта цифра увеличится более чем вдвое.

Кроме того, на районах открываются очно-заочные группы, где проходят обучение сотрудники, которые продолжат работать в медицинских организациях.

«Наша задача, чтобы в ФАПах и врачебных амбулаториях Карелии был полный комплект медицинских работников. Нужно думать, как стимулировать специалистов, чтобы они оставались работать и на селе, и в городских клиниках», — сказал глава Карелии.