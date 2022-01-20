Подготовлен законопроект, который позволяет увеличить число льготников по транспортному налогу в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому предлагается изменить одно из условий предоставления льгот по транспортному налогу жителям республики.

По действующему законодательству, ряд категорий граждан имеют право на 50%-ную скидку при уплате налога при условии, что их автомобили имеют мощность не более 100 л. с. Предлагаемый проект закона предусматривает повышение этой планки до 150 л. с.

«Установление предлагаемой проектом закона преференции по транспортному налогу окажет существенную помощь указанным категориям налогоплательщиков в улучшении их экономического положения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В число льготников входят пенсионеры, люди предпенсионного возраста, инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.