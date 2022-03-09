Подготовлен законопроект о государственном регулировании цен на бензин

Комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в правительство законопроект о государственном регулировании цен на автомобильное топливо.
Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Владимир Гутенев.
Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо.
«Необходимость меры обусловлена тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания», — сказал депутат.
Закрепление за кабмином отдельных полномочий позволит на начальном этапе пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа, считают инициаторы законопроекта.
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