890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Стало известно, отменят ли маски в Карелии
15.03.2022 16:57
Труп мужчины найден в заброшенном здании комбината на севере Карелии
15.03.2022 20:05

Подготовлен законопроект о государственном регулировании цен на бензин

Новости. Общество
16:09, 16 Марта 2022
фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Новости партнеров

Комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в правительство законопроект о государственном регулировании цен на автомобильное топливо.

Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Владимир Гутенев.

Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо.

«Необходимость меры обусловлена тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания», — сказал депутат.

Закрепление за кабмином отдельных полномочий позволит на начальном этапе пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа, считают инициаторы законопроекта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»