Подготовлен законопроект об отмене штрафов за незначительные нарушения ПДД

Госдума рассмотрит поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки.

О содержании законопроекта сообщает газета «Известия».

«Внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», — говорится в пояснительной записке к документу.

На первый раз инспекторы ГИБДД ограничатся предупреждением водителю, который перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. А вот за повторное нарушение ему уже будет грозить штраф в размере 500 рублей. Эти поправки фактически узаконивают существующую практику: согласно распоряжению ГИБДД России, с середины апреля сотрудники Госавтоинспекции ограничиваются предупреждением, если такая санкция прописана в КоАПе наряду со штрафом. Теперь от штрафов за подобные проступки предлагают вообще отказаться.

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — заявил «Известиям» автор законопроекта, депутат Государственной думы Николай Новичков.

Поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение, согласно ч.1.1 ст. 12.5, грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.

«Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч). В результате в ряде субъектов РФ такая техника фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, что влечет за собой нарушение КоАП», — говорится в пояснительной записке к документу.

Наряду со смягчением ответственности за ряд нарушений санкции за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. Например, согласно законопроекту, за непристегнутый ремень (как у водителя, так и у пассажиров) штраф планируется увеличить с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Также штраф в размере 5 тыс. рублей будет грозить беспечным родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла (сейчас 3 тыс. рублей).

Кроме того, с 1 тыс. до 3 тыс. рублей увеличится штраф за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40–60 км/ч вводится штраф в размере 2–5 тыс. рублей либо лишение прав на срок 4–6 месяцев.

В законопроекте отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют также и в случае превышения средней скорости. В ст. 12.9 КоАПа появилась фраза «Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а равно проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную».