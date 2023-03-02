Подготовлены новые изменения в движении транспорта в Петрозаводске

С 22 марта движение грузовых автомобилей будет запрещено на участке автодороги в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске.

Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения появятся на улице Роберта Рождественского. Соответствующие знаки установят на месте ее пересечения с Университетской улицей. С перекрестка большегрузы не смогут повернуть в направлении Дивизионного проезда и Лабораторной улицы.

«Изменения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения», — пояснили в мэрии.