Подготовлены новые изменения в движении транспорта в Петрозаводске

С 22 марта движение грузовых автомобилей будет запрещено на участке автодороги в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске.
Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения появятся на улице Роберта Рождественского. Соответствующие знаки установят на месте ее пересечения с Университетской улицей. С перекрестка большегрузы не смогут повернуть в направлении Дивизионного проезда и Лабораторной улицы.
«Изменения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения», — пояснили в мэрии.
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