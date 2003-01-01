«Подход к заданиям нужно изменить»: в Госдуме предложили сделать упор на развитие творческого мышления школьников

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что полностью отказываться от домашней работы не стоит.
В российских школах необходимо изменить подход к выполнению домашних заданий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
— С одной стороны — в части исключения формализма при их выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой — необходимости сохранения домашней работы для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления и анализа, — написал он.
По словам главы палаты парламента, большинство россиян считают учебную нагрузку школьников чрезмерной, поэтому введение новой системы заданий позволит сделать образовательный процесс более комфортным.
Ранее Вячеслав Володин поднял вопрос о возможной отмене домашних заданий в школах, вызвав бурную дискуссию среди педагогов и родителей учащихся.