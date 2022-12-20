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Поднять зарплаты работникам в начале 2023 года собирается 28% компаний в Карелии

Новости. Общество
11:10, 21 Декабря 2022
фото: © XiXinXing / shatterstock

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Работодатели в Карелии готовы пересматривать заработную плату, но ее рост отстает от уровня инфляции.

Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом по трудоустройству hh.ru.

В январе–марте 2022 года провели индексацию зарплат 17% компаний в Карелии, летом — еще 13,4%. А в декабре к ним присоединились 11% работодателей.

Вместе с тем рост реальных зарплат значительно замедлился. В среднем индексация в 2022 году составила 7%, а инфляция превышает 10% и она «съела» результаты повышения зарплат.

По данным сервиса hh.ru «Банк данных заработных плат», реальный средний совокупный доход сотрудников компаний Карелии на позициях начального уровня составляет 30 000. рублей, на позиции специалиста и ведущего специалиста — 60 589 рублей, линейного руководителя и руководителя подразделения — 60 550 рублей.

В планах у 19,5% предприятий пересмотреть зарплаты сотрудников в сторону повышения уже в январе 2023 года, еще 8,5% хотят повысить доход работников в феврале.

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