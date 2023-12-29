Поднятый из озера в Карелии снегоход завелся на месте

Удивительное спасение техники случилось в Кондопожском районе.

В паблике «ВОДОЛАЗ-10. КАРЕЛИЯ» рассказали о подъемен снегохода. Провалившегося под лед в районе озера Ватчельское в Кондопожском районе республики. До точки пришлось добираться на машинах, а затем еще 15 километров на снегоходах.

Сам снегоход почти полностью ушел под воду, но лыжами зацепился за кромку льда. В результате электроника и двигатель не намокли.

Уже через полчаса после того, как техника была поднята, ее сумели завести, и снегоход уехал своим ходом. По словам автора поста, такое в практике карельских водолазов случилось впервые.