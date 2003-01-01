Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» посетили «Долину Зайцев»

Экскурсию на уникальный арт-объект для ветеранов СВО и семей погибших героев провел автор проекта Сергей Гапанович.

Наскальная поверхность, на которой высечены сотни фигур зайцев, произвела большое впечатление на участников экскурсии. Каждый зверек имеет свой номер и имя, а вместе они образуют целую каменную галерею. Историю создания «Долины зайцев» и появления новых обитателей рассказал автор проекта Сергей Гапанович. Это была его идея с помощью скульптурной резки по камню создать нечто грандиозное, где каждый может завести своего «каменного зверя».

— Мне понравилось! Зайцы очень искусно вырезаны. Я сам рукодельник, но по дереву. Экскурсия вдохновила меня больше заниматься своим делом, — поделился своими впечатлениями Артем, юный участник экскурсии.

Экскурсия в «Долину зайцев» стала одним из мероприятий в рамках проекта филиала фонда «Защитники Отечества» в республике «Карелия в сердце». Проект направлен на организацию познавательных поездок по уникальным культурным и природным достопримечательностям республики для подопечных филиала фонда.

— Такие поездки позволяют нашим подопечным интересно и содержательно проводить время, открывать для себя новые места и получать положительные эмоции. Мы стремимся к тому, чтобы досуг ветеранов и семей наших героев был разнообразным, насыщенным и доступным, — отметила заместитель руководителя филиала по общественным проектам Анна Горелова.

Экскурсия в «Долину зайцев» была организована филиалом фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия совместно с Информационным туристским центром Республики Карелия.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.