Подопечные фонда «Защитники Отечества» побывали в «Поезде Победы»

Уникальный проект посвящен истории Великой Отечественной войны.

Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» в Карелии посетили уникальный историко-просветительский проект «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка в поезде, где создается эффект полного присутствия.





Живая экспозиция, которую составляют панорамы, видеопроекторы, цифровые архивы и звуковые эффекты, размещается в десяти вагонах. В каждом из них представлена история периодов Великой Отечественной войны от первых дней до военных трибуналов.



Подопечные карельского филиала отметили, что выставка впечатлила их больше посещения обычных музеев: она заставила погрузиться в историю.



«Словно сам оказался в прошлом. Не ожидал, что будет так эмоционально. Теперь история как будто ближе и понятнее», — поделился один из подопечных филиала фонда «Защитники Отечества».