Подопечные интерната в Карелии любят готовить блюда из того, что вырастили сами

В психоневрологическом интернате «Черемушки» каждую неделю проходят кулинарные мастер-классы.
В психоневрологическом интернате «Черемушки» еженедельно проходят кулинарные мастер-классы. Об этом рассказали в Минсоцзащиты Карелии.
Проживающие в интернате с большим удовольствием готовят новые блюда.
Осенью они готовят еду из овощей и фруктов, которые вырастили собственными руками. Это яблоки, капуста, морковь и кабачки. Все это растет на огородах учреждения.
«Даже из таких простых продуктов получаются полезные и вкусные блюда. Мы приготовили шарлотку с яблоками, витаминный салат, фаршированные кабачки и овощные супы», — поделились сотрудники интерната.
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