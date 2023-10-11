Подопечные интерната в Карелии любят готовить блюда из того, что вырастили сами

В психоневрологическом интернате «Черемушки» каждую неделю проходят кулинарные мастер-классы.

В психоневрологическом интернате «Черемушки» еженедельно проходят кулинарные мастер-классы. Об этом рассказали в Минсоцзащиты Карелии.



Проживающие в интернате с большим удовольствием готовят новые блюда.

Осенью они готовят еду из овощей и фруктов, которые вырастили собственными руками. Это яблоки, капуста, морковь и кабачки. Все это растет на огородах учреждения.



«Даже из таких простых продуктов получаются полезные и вкусные блюда. Мы приготовили шарлотку с яблоками, витаминный салат, фаршированные кабачки и овощные супы», — поделились сотрудники интерната.