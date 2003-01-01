Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

Ветеран специальной военной операции из Сегежи Дмитрий Самсонов стал обладателем инновационной умной трости «Робин». Устройство разработано специально для людей с нарушением зрения и помогает им увереннее чувствовать себя в повседневной жизни.

Дмитрий Самсонов, известный боевым позывным «Батя», добровольно заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции в 2022 году. Его решение стало продолжением семейной традиции: деды Дмитрия воевали на фронтах Великой Отечественной войны. «Мы своих не бросаем» — слова, которые ветеран сделал жизненным принципом.

Из-за тяжелого ранения Дмитрий потерял зрение и был вынужден вернуться домой. Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» в Сегежском округе помогли ему пройти медицинскую реабилитацию, оформить необходимые меры социальной поддержки и продолжают сопровождать ветерана.

Полученная им умная трость «Робин» оснащена датчиками и системой искусственного интеллекта. Она сканирует пространство, определяет препятствия и передает информацию пользователю, что позволяет безопасно передвигаться, лучше ориентироваться и сохранять активность в повседневной жизни.

— Фонд уделяет особое внимание тому, чтобы каждый ветеран специальной военной операции имел возможность чувствовать себя максимально уверенно и свободно в повседневной жизни. Предоставленная умная трость — это не просто средство передвижения, а современное техническое решение, которое обеспечивает дополнительную самостоятельность и безопасность. Такие технологии позволяют нашим защитникам преодолевать возникающие трудности и открывают новые возможности для полноценной и активной жизни, — отметила руководитель карельского филиала фонда Ирина Бакунович.

Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать адресную помощь ветеранам, предоставляя современные средства реабилитации и технические устройства, которые помогают людям с ограничениями по здоровью сохранять самостоятельность и высокое качество жизни.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.