Подорожание бумаги подтолкнуло вузы переводить студентов на электронный оборот документов

Минобрнауки сообщило, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе в связи с подорожанием бумаги.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов», — цитирует агентство сообщение Минобрнауки.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что Петрозаводский государственный университет больше не требует от студентов сдавать выпускные квалификационные работы в распечатанном виде. Переход к электронному документообороту совпал с резким скачком цен на офисную бумагу, который произошел в магазинах после начала российской «спецоперации» на Украине и последовавших за этим западных санкций. Однако в вузе объяснили решение «цифровой трансформацией образовательного процесса».