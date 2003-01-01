Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

22-летняя горожанка, подозреваемая в совершении имущественного преступления, скрывается от полиции.

22-летняя Пелагея Оградничная из Петрозаводска, подозреваемая в совершении кражи, объявлена в розыск, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.

В настоящее время девушка скрывается от органов дознания.

— Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефону: 89961127407, — добавили в ведомстве.

Правоохранители гарантируют полную конфиденциальность.

