Подозреваемого в грабеже мужчину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция разыскивает 41-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 в Петрозаводске устанавливают местонахождение Игоря Г. 1981 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.