Подозреваемого в изнасиловании в Карелии задержали в Ленобласти

В Стрельне задержали 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании.

Как сообщает «Фонтанка», задержанный мужчина родом из Бурятии, но бежал из Карелии. Его жертва живёт в Петрозаводске, а само преступление было совершено в конце января.

«Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в изнасиловании объявлен в федеральный розыск. 11 февраля он задержан в Стрельне. Подозреваемый под стражей, за ним едут из Карелии», - сообщает «Фонтанка».