Подозреваемого в краже продуктов ищут в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео от МВД Карелии

В МВД Карелии сообщили о розыске мужчины, которого запечатлела камерой наблюдения.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. По версии полиции, разыскиваемый причастен к совершению кражи продуктов питания.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, в МВД Карелии попросили сообщить по телефонам: 8-911-418-40-97 или 8-911-410-17-50

Конфиденциальность гарантируется.