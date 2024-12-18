Подозреваемого в краже продуктов ищут в Петрозаводске

В МВД Карелии сообщили о розыске мужчины, которого запечатлела камерой наблюдения.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. По версии полиции, разыскиваемый причастен к совершению кражи продуктов питания.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, в МВД Карелии попросили сообщить по телефонам: 8-911-418-40-97 или 8-911-410-17-50
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