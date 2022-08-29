Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске мужчины, скрывшегося от органов следствия.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Эриковича Е., 1992 года рождения. Он подозревается в совершении кражи и скрывается от органов дознания.
Всех, располагающих информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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