Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске мужчины, скрывшегося от органов следствия.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Эриковича Е., 1992 года рождения. Он подозревается в совершении кражи и скрывается от органов дознания.

Всех, располагающих информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.