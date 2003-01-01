Подозреваемого в краже сковородок задержали в Петрозаводске

Мужчина взял с полки магазина дорогостоящую посуду и пронёс её мимо кассы.

47-летний житель Петрозаводска похитил из магазина две сковородки, общая стоимость которых составила порядка 5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

— Установлено, что мужчина наведывался в магазин дважды с разницей в один день. Сковородки он прятал в пакет и свободно проносил мимо кассы. Все его действия запечатлела камера видеонаблюдения, — рассказали в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела о краже, а также о мелком хищении, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию.

