Подозреваемого в преступлении мужчину разыскивают по всей Карелии

Сотрудники уголовного розыска в Олонецком районе устанавливают местонахождение Романа Л., подозреваемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района устанавливают местонахождение Романа Л. 1985 года рождения, ранее проживавшего в деревне Видлица.

По информации МВД, разыскиваемый подозревается в совершении кражи. Может проживать в Петрозаводске.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8(814-36) 414-18, 8-911-661-93-58. Конфиденциальность гарантируется.