Подозреваемую в краже девушку разыскивают в Петрозаводске

В МВД рассказали о краже в торговом центре.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность возможной подозреваемой, которую запечатлела камера видеонаблюдения в одном из торговых центров города. Девушка может быть причастна к краже, сообщили в МВД Карелии.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщать информацию по телефону: 8-921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.