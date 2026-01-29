Подозреваемую в краже петрозаводчанку объявили в розыск

Жительница карельской столицы подозревается в совершении имущественного преступления.

В Петрозаводске объявлена в розыск женщина, подозреваемая в совершении имущественного преступления в одном из магазинов одежды, сообщили в МВД по Карелии.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушительницы.

— Любую информацию о местонахождении разыскиваемой просим сообщить в полицию по телефону: 89114286310, — отметили в ведомстве.

Полицейские гарантируют конфиденциальность осведомителей.

Ранее в розыск была объявлен петрозаводчанка, подозреваемая в краже продуктов питания из магазина «Магнит».