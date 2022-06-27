Подозреваемую в преступлении женщину разыскивает полиция Петрозаводска

Полицейские Петрозаводска просят помощи в розыске женщины, подозреваемой в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники петрозаводской полиции устанавливают личность местной жительницы, запечатленной на камере видеонаблюдения. Она подозревается в имущественном преступлении.

Любую значимую информацию о подозреваемой можно сообщить по телефонам полиции: 8 953-531-98-91, 8 911-425-02-00 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.